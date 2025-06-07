Додому на Рожнятівщину прямує скорботний кортеж захисника України Володимира Тараса

Транспорт з тілом героя Володимира Тараса виїхав з Харкова.

Про це повідомили у спільноті Верхній Струтинь, передає Правда ІФ

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Чин поховання наступний:

Понеділок 9 червня:

10.00 збір та виїзд почесної колони на Калуш.

12.00 зустріч Героя в Калуші та виїзд в Струтин.

По прибутті в село відправа біля Могили в центрі, далі заїзд на подвір’я рідної хати, повернення до церкви Успіння Пресвятої Богородиці (УГКЦ).

Вівторок 10 червня:

11.00 початок похорону.

Про зміни та інші деталі буде повідомлятися.