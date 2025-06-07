Додому на Рожнятівщину прямує скорботний кортеж захисника України Володимира Тараса

Транспорт з тілом героя Володимира Тараса виїхав з Харкова.
Про це повідомили у спільноті Верхній Струтинь, передає Правда ІФ
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Чин поховання наступний:
Понеділок 9 червня:
- 10.00 збір та виїзд почесної колони на Калуш.
- 12.00 зустріч Героя в Калуші та виїзд в Струтин.
По прибутті в село відправа біля Могили в центрі, далі заїзд на подвір’я рідної хати, повернення до церкви Успіння Пресвятої Богородиці (УГКЦ).
Вівторок 10 червня:
11.00 початок похорону.
Про зміни та інші деталі буде повідомлятися.