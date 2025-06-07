На Франківщині цього року втопилося 13 людей

Станом на 6 червня 2025 року в Івано-Франківській області під час купання втопилися 13 людей. Серед них 3 – діти, пише Правда ІФ з посиланням на Курс

За словами в.о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Олега Кушнірука, статистика смертності щороку збільшується.

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“Якщо ми назвали цифру 13 в цьому році, то минулого року було 11 загиблих. Ми маємо вже на дві людини більше цього року”, – каже Олег Кушнірук.

Також він додає, що якщо місця не належать до дозволених для купання, то рятувальна служба на цій ділянці водойми не чергуватиме.

Наразі комісії ТЕБ і НС області, міст і районних адміністрацій приймають рішення, які місця для купання будуть виділені на літній період 2025 року.

“Ми готові обстежити всі місця, які будуть надані у заявках, і забезпечити при необхідності чергування наших рятувальників”, – наголошує Олег Кушнірук.