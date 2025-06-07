8 червня в Україні відзначатимуть Трійцю: Навіщо прикрашають домівки зеленню та що символізує свято

Християни 8 червня 2025 року відзначатимуть свято Трійці, яке традиційно супроводжується прикрашанням домівок зеленню.

Українці 8 червня 2025 року святкуватимуть Трійцю, одне з найважливіших християнських свят, яке припадає на п’ятдесятий день після Великодня. Свято супроводжується особливими обрядами та традиціями, серед яких прикрашання домівок зеленню посідає важливе місце в народній культурі України.

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Традиція прикрашання оселі рослинами має глибоке символічне значення, що поєднує християнські та давні народні вірування. У народі зелень символізує вічне життя, оновлення душі та дію Святого Духа, який зійшов на апостолів у день П’ятдесятниці. Ця практика відображає прагнення українців до духовного очищення та захисту домівки.

Історичні корені традиції сягають давніх часів, коли пращури українців вірили в особливу активність духовного світу в період Зеленого тижня, який передує Трійці. За народними уявленнями, в цей час прокидаються душі померлих, проте не всі з них приходять з добрими намірами. Для захисту домівки від негативного впливу українці здавна використовували рослини як природні обереги.

Традиційний набір рослин для прикрашання включає лепеху, полин і чебрець, які розстеляли на підлозі житла. Ці трави вважалися здатними відлякувати злих духів та приваблювати спокій у родину. Перед будинком або біля воріт клали гілля клена чи липи, створюючи додатковий захисний бар’єр проти проникнення нечистої сили всередину оселі.

Церковна традиція освячення зелені на Трійцю включає благословення гілок дерев, найчастіше берези чи липи, а також ароматних трав та польових квітів. До переліку традиційних рослин належать м’ята, чебрець, ромашка, васильки та лепеха. Згідно з народними прикметами, ці рослини після освячення набувають особливої сили та здатності захищати оселю від злих духів, приносити здоров’я, мир і Боже благословення.

Після церковного благословення зеленню прикрашають різні частини оселі, зокрема ікони, вікна, двері та подвір’я. У багатьох регіонах України збереглася традиція прикрашання підлоги в житлі чи церкві свіжою травою як символ відродження життя, духовної чистоти та єдності з природою. Освячену зелень часто зберігають протягом року, використовуючи її як оберіг або для приготування лікувальних настоянок.

Щодо назви свята є причини зміни первісної назви П’ятдесятниця на Трійцю.

“Для того, щоб якимось чином відмежуватися від юдейської традиції називання цього дня. Для юдеїв це свято мало дещо інший сенс, хоча повністю, так би мовити, узгоджується з новозавітним. По суті новозавітна подія розкрила всю повноту старозавітної”, – розповідають служителі церкви.

Символіка зеленого прикрашання домівок має глибоке богословське підґрунтя.

“Є традиція в цей день прикрашати будинки зеленими гіллячками. Вона з’явилася у нас, українців, очевидно, від якихось народних традицій, але вже перетворена в християнську традицію. Це символ оновлення життя”, – розповідають священнослужителі. “Ми прикрашаємо домівку літньою зеленню, яка вже повністю розкрилася, як символ того, що без Духа Святого нічого не існує. Церква теж має властивість оживляти людську душу, людську природу. Лише коли людина приймає дари Святого Духа, вона стає новою людиною, людиною, яку і хоче бачити Бог”.

Церковні традиції святкування Трійці включають особливі богослужіння та молитовні практики.

Особливістю 2025 року є одночасне святкування Трійці християнами східного та західного обрядів. У 2025 році Трійцю всі християни — східного та західного обряду — святкуватимуть одночасно, 8 червня. Ці речі періодично відбуваються тоді, коли збігається святкування Великодня римо-католицькою церквою і православними церквами. Коли ця дата співпадає, то тоді і п’ятдесятий день від Великодня теж збігається.