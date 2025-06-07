У Кутській громаді відкрили меморіальні дошки воїнам Михайлу Грудею та Василю Гавриляку ФОТО

Вчора, 6 червня 2025 року, відкрили меморіальні дошки полеглим у російсько-українській війні бійцям Михайлу Грудею та Василю Гавриляку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Кутської громади, передає Правда ІФ

Пам’ятні знаки встановили та освятили на фасаді Розтоківського ліцею. Вшанувати полеглих прийшли рідні та близькі, побратими, священники, громада.

Право відкрити меморіальні дошки надали родинам загиблих Михайла Грудея та Василя Гавриляка. Присутні вшанували пам’ять бійців хвилиною мовчання. Окрім цього, поклали квіти й лампадки до дощок.