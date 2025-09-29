На війні поліг франківець Руслан Кушнір

Стало відомо про загибель на фронті воїна з Івано-Франківської громади Руслана Кушніра.
Звістку про загибель захисника повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда.
“Івано-Франківська громада у скорботі. Захищаючи Україну, загинув Руслан Кушнір. Вічна пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким”,- написав мер.
У вівторок, 30 вересня, об 11 початок похорону в Будинку Смутку (вул. Ребета (Побутова) 3).
Поховають полеглого на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.