На війні поліг франківець Руслан Кушнір
Автор: Олег Мамчур
29/09/2025 12:17
Стало відомо про загибель на фронті воїна з Івано-Франківської громади Руслана Кушніра.

Звістку про загибель захисника повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда.

“Івано-Франківська громада у скорботі. Захищаючи Україну, загинув Руслан Кушнір. Вічна пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким”,- написав мер.

У вівторок, 30 вересня, об 11 початок похорону в Будинку Смутку (вул. Ребета (Побутова) 3).

Поховають полеглого на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка. 

