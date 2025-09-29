На виборах у Молдові здобула перемогу партія президентки Маї Санду

Після підрахунку 99,25% протоколів Центральна виборча комісія Молдови повідомила про перемогу правлячої проєвропейської партії «Дія і солідарність» (PAS), заснованої президенткою Маєю Санду. За неї віддали голоси 49,93% виборців.
Про це повідомляє NewsMaker.
Друге місце посів опозиційний «Патріотичний виборчий блок», одним із лідерів якого є колишній глава держави Ігор Додон. Партія, що виступає за тісніші відносини з росією, отримала 24,32% голосів.
До нового складу парламенту також проходять:
- блок проєвропейських партій «Альтернатива» – 8%;
- «Наша партія» – 6,23%;
- партія «Демократія вдома» – 5,64%.
Таким чином, більшість у парламенті формуватимуть політичні сили, які підтримують курс Молдови на інтеграцію з Європейським Союзом. Явка склала 52%.
Як відомо, у Молдові діє високий виборчий бар’єр (5% для партій і 7% для блоків), тому голоси тих, хто його не подолав, перерозподіляються між переможцями.
Завдяки цьому партія Маї Санду «Дія і солідарність» уже гарантувала собі 52 мандати в новому парламенті. Оскільки загалом обирають 101 депутата, партія отримає одноосібну більшість і зможе формувати уряд без союзників.