На війні загинув прикарпатець Іван Сайкевич

На фронті загинув захисник України Іван Сайкевич, який віддав своє життя, обороняючи Батьківщину від російської агресії.
Прощання з Героєм відбудеться 4 листопада.
“Івано-Франківська громада отримала скорботну звістку. Захищаючи Україну, загинув солдат Іван Сайкевич“, — пише Руслан Марцінків.
Інформація про загибель Захисника глибоко сколихнула мешканців громади. У місті оголошено про проведення прощальних заходів, аби віддати останню шану військовому.
Панахида за загиблим відбудеться сьогодні, 3 листопада, о 19:00 вдома у воїна.
Похоронні заходи розпочнуться завтра, 4 листопада, о 13:30. Спочатку церемонія прощання пройде біля будинку, де мешкав Іван Сайкевич, після чого жалобна процесія попрямує до Церкви Святого Дмитрія на вулиці Нечуя-Левицького, 6.
Поховання відбудеться на кладовищі у Дем’яновому Лазі, де спочивають багато Героїв, які віддали життя за свободу України.