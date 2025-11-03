ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні загинув прикарпатець Іван Сайкевич

Автор: Уляна Роднюк
Палаюча свічка пам’яті героя України
На фронті загинув захисник України Іван Сайкевич, який віддав своє життя, обороняючи Батьківщину від російської агресії.

Прощання з Героєм відбудеться 4 листопада.

“Івано-Франківська громада отримала скорботну звістку. Захищаючи Україну, загинув солдат Іван Сайкевич“, — пише Руслан Марцінків.

Інформація про загибель Захисника глибоко сколихнула мешканців громади. У місті оголошено про проведення прощальних заходів, аби віддати останню шану військовому.

Панахида за загиблим відбудеться сьогодні, 3 листопада, о 19:00 вдома у воїна.

Похоронні заходи розпочнуться завтра, 4 листопада, о 13:30. Спочатку церемонія прощання пройде біля будинку, де мешкав Іван Сайкевич, після чого жалобна процесія попрямує до Церкви Святого Дмитрія на вулиці Нечуя-Левицького, 6.

Поховання відбудеться на кладовищі у Дем’яновому Лазі, де спочивають багато Героїв, які віддали життя за свободу України.

Руслан Марцінків.
