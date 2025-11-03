Плінтус для підлоги — важлива частина декору. Використання дерев’яних плінтусів дає чимало переваг. Насамперед це висока міцність та екологічність.

Відзначимо й різноманіття колірної гами. Для виготовлення плінтуса використовуються різні породи деревини. Це також визначає характеристики покриття. Як обрати дерев’яний плінтус на підлогу, розповімо далі.

Дерев’яний плінтус: різновиди деревини

Дерев’яний плінтус — це класика для обрамлення підлог, вкритих ламінатом або паркетом. Такі плінтуси виготовляють з дерева цінних порід. Наприклад, з дуба, вишні чи клена. Для цього використовується масив дерева або покриття натуральним шпоном.

Деревина впливає на характеристики покриття:

Сосна. Такий плінтус стійкий до підвищеної вологи, не тріскається при висиханні й не деформується.

Дуб. Надійний варіант з високими показниками міцності. Високу вартість компенсує зовнішній вигляд.

Ясен. Відрізняється високою пружністю, має гарну текстуру. Підходить для приміщень із середньою вологістю.

Липа. М’яка деревина з однорідною структурою. Зручно обробляється й не схильна до розтріскування. Завдяки світлому кольору легко тонується у будь-який відтінок.

Вільха. Деревина, стійка до деформацій. Добре полірується й фарбується, тому представлена в численних варіаціях.

Багато виробників пропонують дерев’яні плінтуси з додатковим облицюванням. Наприклад, покриті фінішною плівкою або обклеєні шпоном.

Критерії вибору плінтуса

Щоб дерев’яний плінтус служив довго й виглядав гармонійно, враховуйте не тільки породу деревини, з якого він виготовлений. Відіграють роль такі критерії:

Розміри й форма. Ширина й висота плінтуса підбираються під пропорції простору. Високі плінтуси (70-100 мм) підходять для просторих приміщень, а низькі (40-60 мм) для невеликих приміщень.

Покриття. Реалізується в трьох варіаціях: лаковане, тоноване чи фарбоване. Друга варіація узгоджує плінтус з кольором підлоги. Рідко, але інколи використовуються необроблені плінтуси.

Враховуйте й спосіб монтажу. Найпростіше закріпити плінтус на спеціальний клей або замковим способом. Для плінтусів з твердих порід дерева під час встановлення можуть знадобитись саморізи.

Яка б варіація дерев’яного плінтуса не була обрана, це стильне й практичне рішення для оздоблення підлоги.

