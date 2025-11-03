Затримали зловмисника, який побив фотокореспондента Юрія Рильчука

Поліцейські встановили особу хулігана, розшукали його та вже повідомили про підозру.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів, поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції опрацювали відео з камер спостереження й встановили та невдовзі розшукали особу правопорушника. Ним виявився 17-річний франківець. У скоєному він зізнався.

Дізнавачі Івано-Франківського районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Напад на фотокореспондента трапився у самому серці Івано-Франківська, пізно ввечері 14 жовтня, повідомила Поліція Івано-Франківської області.



Як раніше писала Правда.ІФ, чоловік знімав на телефон вулицю Гузара (колишня – Новгородська), коли повз нього проїхав електросамокат. На ньому були хлопець і дівчина.

Каже, що вони проїхали далі, але за кілька секунд розвернулися — і хлопець раптово накинувся на нього – бив ногами та руками — одразу по обличчі та в голову.

“Я навіть не встиг зрозуміти, що відбувається. Голова розсічена, вся в крові. Завалити мене йому не вдалось, після мого одного удару він впав на асфальт, і я приняв рішення бігти до АТБ, що на Галицькій. Там викликав поліцію й “швидку”, — розповідає Рильчук.

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні потерпілому зробили рентген голови, наклали шви.