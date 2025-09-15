На війні загинув прикарпатець Микола Гоянюк

12 вересня 2025 року, віддав життя в бою за Україну – солдат Микола Михайлович Гоянюк, 1980 р.н., житель с. Спас Нижньовербізької громади.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Нижньовербізьку сільську раду

Гоянюк Микола проходив військову службу у військовій частині А4010 на посаді гранатометника та загинув в районі населеного пункту Новоіванівка Пологівського району Запорізької області, виконуючи бойове завдання по виявлення та знищенню сил противника, гідно виконуючи свій обов’язок.

“Висловлюємо щирі співчуття всім рідним, близьким та бойовим побратимам з приводу непоправної втрати”, – йдеться в дописі.

Вічна слава і пам’ять Герою Миколі Гоянюку!

Про час та місце зустрічі, чин похорону повідомлять пізніше.