ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Портрет чоловіка у військовій формі
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув прикарпатець Микола Гоянюк

Автор: Уляна Роднюк
15/09/2025 16:20
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

12 вересня 2025 року, віддав життя в бою за Україну – солдат Микола Михайлович Гоянюк, 1980 р.н., житель с. Спас Нижньовербізької громади.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Нижньовербізьку сільську раду

Гоянюк Микола проходив військову службу у військовій частині А4010 на посаді гранатометника та загинув в районі населеного пункту Новоіванівка Пологівського району Запорізької області, виконуючи бойове завдання по виявлення та знищенню сил противника, гідно виконуючи свій обов’язок.

“Висловлюємо щирі співчуття всім рідним, близьким та бойовим побратимам з приводу непоправної втрати”, – йдеться в дописі.

Вічна слава і пам’ять Герою Миколі Гоянюку!

Про час та місце зустрічі, чин похорону повідомлять пізніше.

СХОЖІ НОВИНИ