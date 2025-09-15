Калуська громада попрощалася з двома полеглими Героями

Сьогодні, 15 вересня, Калуська громада у глибокій скорботі провела в останню дорогу двох полеглих Героїв – 42-річних Миколу Будзана та Івана Думінкевича.



Про це пише Правда.ІФ з посиланням на Калуську міську раду.

Будзан Микола Михайлович народився 6 травня 1983 року у Калуші в багатодітній родині. Дитячі та юнацькі роки минули у житловому масиві Підгірки. Закінчив Калуську ЗОШ №1. Вищу освіту здобував у Київському університеті економіки та права, а завершив навчання у Калуській філії Тернопільської академії народного господарства. У 2004 році свою долю поєднав з Ольгою. У 2009 році у подружжя народилася донечка Мартуся.

Микола був талановитим ландшафтним дизайнером. Був відданий своїй справі до останку, щоразу вкладаючи у проєкти частинку душі, перетворюючи звичайні ділянки на куточки затишку й краси.

З перших днів повномасштабної війни активно займався волонтерською діяльністю. А 31 січня 2025 року добровільно доєднався до лав ЗСУ.

Воїн самовіддано служив у кулеметному відділенні роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони однієї з військових частин.

Вірний військовій присязі, солдат Микола Будзан, мужньо виконавши військовий обов’язок, на превеликий жаль, 10 вересня 2025 року загинув у ході ведення оборонного бою з противником у Запорізькій області.

Думінкевич Іван Степанович народився 28 червня 1983 року. Навчався у Підгірках, у Калуську ЗОШ №8. Опісля – у Брошнівському професійно-технічному училищі. Іван любив спорт, грав у футбол за різні молодіжні команди, пізніше – за збірну Підгорецької громади. Разом зі своїм товаришем і побратимом Миколою займалися ландшафтним дизайном.

Два роки тому Іван втратив старшого брата Романа, який загинув на війні. Болісна втрата спонукала його самого стати на захист рідної землі.

Іван Думінкевич гідно та віддано служив у гранатометному відділенні роти вогневої підтримки 5 батальйону територіальної оборони однієї з військових частин. Воїн був двічі поранений. Але повернувся у стрій.

На превеликий жаль, вірний військовій присязі солдат Іван Думінкевич 10 вересня 2025 року загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Сьогодні рідні, близькі, друзі, побратими, уся Калуська громада прощалися з Героями Миколою Будзаном та Іваном Думінкевичем.

Поховали мужніх Захисників на кладовищі у рідних Підгірках.

Вічна пам’ять та слава Героям Миколі Будзану та Іванові Думінкевичу!