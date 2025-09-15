ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Руки в наручниках за ґратами, арешт або ув'язнення
Взято під варту чоловіка, який жорстоко побив односельчанина, залишивши його помирати

Автор: Уляна Роднюк
15/09/2025 17:15
Прокурорами Надвірнянської окружної прокуратури повідомлено про підозру 50-річному жителю району в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що підозрюваний наніс множинні удари дерев’яним предметом по тілу та голові потерпілого. Після цього покинув місце злочину, залишивши потерпілого помирати.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 615 КПК України. За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

