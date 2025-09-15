ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Пошкоджене авто та високий рівень алкоголю
На Вовчинецькій п’яний прикарпатець вчинив ДТП та пошкодив електроопору

Автор: Уляна Роднюк
15/09/2025 17:42
У неділю, 14 вересня, патрульні Івано-Франківська отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Вовчинецькій.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

На місці події інспектори з’ясували, що 23-річний водій автомобіля Mitsubishi не дотримався безпечної швидкості, не був уважним за кермом та допустив наїзд на електроопору.

Під час спілкування з кермувальником патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування на місці показало — 1.23 проміле алкоголю в організмі.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння)

