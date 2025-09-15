На Вовчинецькій п’яний прикарпатець вчинив ДТП та пошкодив електроопору

У неділю, 14 вересня, патрульні Івано-Франківська отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Вовчинецькій.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

На місці події інспектори з’ясували, що 23-річний водій автомобіля Mitsubishi не дотримався безпечної швидкості, не був уважним за кермом та допустив наїзд на електроопору.

Під час спілкування з кермувальником патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування на місці показало — 1.23 проміле алкоголю в організмі.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння)