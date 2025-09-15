В Івано-Франківську водійка BMW зіткнулась з двома автівками

15 вересня, в Івано-Франківську на вул. Франка сталася ДТП: водійка BMW через неуважність зіткнулась із 2-ма автівками.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.
оліцейські встановили, що водійка 1983 р.н. – керманичка BMW X5 – була не уважною і не стежила за дорожньою обстановкою.
Жінка при виїзді з парковки не надала переваги у русі транспортному засобу Tesla. Після цього зіткнулась з ним та із припаркованим авто Honda Civic.
На водійку BMW склали протокол за ст. 124.