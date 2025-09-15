На вул. Січових Стрільців встановлять два світлофори. ФОТО

На вулиці Січових стрільців в Івано-Франківську до кінця 2025 року встановлять два нові світлофори. Це повинно покращити пропускну спроможність транспорту та впорядкувати рух пішоходів. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Михайла Смушака.
Нові світлофори встановлять:
- на перехресті вулиць Січових стрільців й Чорновола;
- на перехресті вулиць Січових стрільців і Шевченка.
Також демонтують світлофор на перехресті вулиць Січових стрільців та Дмитра Вітовського.
Для чого встановлюють нові світлофори:
- щоб покращити пропускну спроможність транспорту на вулиці Січових стрільців;
- щоб продовжити виділену смугу для громадського транспорту;
- щоб впорядкувати рух пішоходів через переходи на перехресті вулиць Чорновола та Шевченка.
Роботи виконуватимуть працівники комунального підприємства “Івано-Франківськміськсвітло” та департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міськради.