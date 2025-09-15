ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«Є поранені»: Марцінків про підтримку вибухотехніків на фронті
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Є поранені»: Марцінків про підтримку вибухотехніків на фронті

Автор: Олег Мамчур
15/09/2025 18:55
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківськ продовжує підтримувати військових та рятувальників. Чергова передача включала дрони, «Starlink», генератори та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це міський голова Руслан Марцінків розповів в етері радіо «РАІ», пише Фіртка.

Мер зазначив, що надзвичайники працюють дуже близько до зони бойових дій, і вже були випадки поранень.

«На жаль, наші надзвичайники працюють дуже близько до зони бойових дій, уже є поранені. Ми купили потужний засіб радіоелектронної боротьби вибухотехнічному підрозділу ДСНС, який розміновує території на Херсонському, Донецькому та Харківському напрямках. Рятувальники виконують надзвичайно важливу місію, і часто ворожі дрони пошкоджують їхню техніку та несуть загрозу життю. Тепер у наших вибухотехніків є РЕБ, який допомагатиме безпечніше виконувати завдання. Хай добре допомагає нести службу. А ми зі свого боку теж будемо допомагати», — сказав посадовець.

СХОЖІ НОВИНИ