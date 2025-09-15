«Є поранені»: Марцінків про підтримку вибухотехніків на фронті

Івано-Франківськ продовжує підтримувати військових та рятувальників. Чергова передача включала дрони, «Starlink», генератори та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це міський голова Руслан Марцінків розповів в етері радіо «РАІ», пише Фіртка.

Мер зазначив, що надзвичайники працюють дуже близько до зони бойових дій, і вже були випадки поранень.

«На жаль, наші надзвичайники працюють дуже близько до зони бойових дій, уже є поранені. Ми купили потужний засіб радіоелектронної боротьби вибухотехнічному підрозділу ДСНС, який розміновує території на Херсонському, Донецькому та Харківському напрямках. Рятувальники виконують надзвичайно важливу місію, і часто ворожі дрони пошкоджують їхню техніку та несуть загрозу життю. Тепер у наших вибухотехніків є РЕБ, який допомагатиме безпечніше виконувати завдання. Хай добре допомагає нести службу. А ми зі свого боку теж будемо допомагати», — сказав посадовець.