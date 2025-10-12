На війні загинув прикарпатець Петро Москалюк

Він загинув 16 червня 2025 року в районі населеного пункту Комсомольське Курської області рф під час виконання бойового завдання із захисту та оборони Батьківщини. Відтоді вважався зниклим безвісти.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Отинійську селищну тергромаду.

У понеділок 13 жовтня о 12:00 на центральній площі селища Отинія (зі сторони м. Коломия) відбудеться прощання громади із загиблим військовослужбовцем Петром Володимировичем МОСКАЛЮКОМ, 1980 року народження, жителем селища Отинія.

Петро Москалюк служив стрільцем — номером обслуги 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура».

Лише 8 жовтня 2025 року, завдяки проведеній ДНК-експертизі, було встановлено його тіло.

Після прощання на площі тіло Героя буде доставлено до рідного дому — селище Отинія, вул. Козацька, 22.