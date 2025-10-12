ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Загинув воїн Сергій Полозов, який вважався зниклим безвісти

Автор: Уляна Роднюк
Свічка пам’яті та український військовий з прапором
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Війна, розпочата росіянами, забрала життя 40-річного Сергія Полозова. Рятуючи рідних від небезпеки, він перебрався жити на Снятинщину. Пішов на захист України, а потім зник безвісти на Донеччині.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Снятинську міськраду.

6 жовтня 2025 року була винесена Постанова про встановлення його особи серед загиблих. Попрощатися із захисником можна у ритуальній кімнаті, що знаходиться на території Снятинської багатопрофільної лікарні.

Сергій Полозов загинув 10 червня 2024 року, під час несення військової служби в Донецькій області.

“Сергій Володимирович, 1984 року народження, був із числа внутрішньо переміщених осіб, разом із родичами знайшов прихисток у м. Снятин”, – йдеться у повідомлення міськради.

Рік і 4 місяці Сергій вважався зниклим безвісти. 6 жовтня 2025 року була винесена Постанова про встановлення його особи серед загиблих. 

Зараз тіло загиблого захисника Сергія Полозова перебуває у ритуальній кімнаті на території Снятинської багатопрофільної лікарні, де кожен має змогу прийти та віддати шану Герою.

СХОЖІ НОВИНИ