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На вулиці Галицькій зрізали грушу: у міськраді пояснили причину

Автор: Оксана Марушкевич
22/05/2025 11:25
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У Івано-Франківську на вул. Галицькій, 57, біля магазину АТБ, повністю зрізали дерево. У міській раді пояснюють, що все задля безпеки мешканців.

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Пише Правда.іф з посиланням на Mykhailo Smushak

“Дерево було в аварійному стані: згідно з актом обстеження від 26.09.2024 р., стовбур уражений, частково пустотілий, була загроза падіння сухих гілок.

Всі дозвільні документи на видалення отримано офіційно.

На цьому місці передбачено благоустрій із висадкою нових дерев — відповідний проєкт уже розроблено.

Груша — це плодове дерево, яке не підходить для алей на міських вулицях, тим більше поруч із зупинкою транспорту. Влітку та восени гниючі плоди створювали антисанітарію й приваблювали ос, що становило небезпеку для людей.

Просимо з розумінням ставитися до таких рішень — безпека мешканців та якісне озеленення міста залишаються нашим пріоритетом”, – йдеться у дописі.