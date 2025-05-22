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Диван на коліщатках в темній вітальні

Від Городенківської громади на фронт передали РЕБи

Автор: Оксана Марушкевич
22/05/2025 10:53
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Городенківська міська рада відреагувала на запит від військової частини, де служать земляки.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

Придбали систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Писець 289-391/392506/507-611/719-2025» у комплекті.

Цей важливий технічний засіб буде використаний у зоні бойових дій для захисту наших захисників та протидії ворожим безпілотникам і зв’язку.

Сьогодні дружина одного із захисників особисто забрала систему, щоб найближчим часом передати її безпосередньо в підрозділ.

“Віримо, що ця система допоможе нашим воїнам ефективно боронити позиції, гнати ворога з української землі та наближати Перемогу! Система РЕБ придбана за кошти бюджету Городенківської громади. Дякуємо ЗСУ за можливість жити й працювати! Разом – до Перемоги!” – пишуть на сторінці громади.