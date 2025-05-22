Від Городенківської громади на фронт передали РЕБи

Городенківська міська рада відреагувала на запит від військової частини, де служать земляки.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

Придбали систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Писець 289-391/392506/507-611/719-2025» у комплекті.

Цей важливий технічний засіб буде використаний у зоні бойових дій для захисту наших захисників та протидії ворожим безпілотникам і зв’язку.

Сьогодні дружина одного із захисників особисто забрала систему, щоб найближчим часом передати її безпосередньо в підрозділ.