Від Городенківської громади на фронт передали РЕБи

Городенківська міська рада відреагувала на запит від військової частини, де служать земляки.
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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.
Придбали систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Писець 289-391/392506/507-611/719-2025» у комплекті.
Цей важливий технічний засіб буде використаний у зоні бойових дій для захисту наших захисників та протидії ворожим безпілотникам і зв’язку.
Сьогодні дружина одного із захисників особисто забрала систему, щоб найближчим часом передати її безпосередньо в підрозділ.
“Віримо, що ця система допоможе нашим воїнам ефективно боронити позиції, гнати ворога з української землі та наближати Перемогу! Система РЕБ придбана за кошти бюджету Городенківської громади. Дякуємо ЗСУ за можливість жити й працювати! Разом – до Перемоги!” – пишуть на сторінці громади.