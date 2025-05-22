Музей майбутнього: як оживає історія зброї Станіславова

Завдяки інноваційному музею відвідувачі можуть не лише побачити артефакти минулого, а й зануритись у атмосферу епохи.
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Інтерактивні мультимедійні технології переносять у часи, коли муровані бастіони тримали оборону, а міські захисники виходили на бій із шаблею чи мушкетом у руках. Архівні фото, рідкісні відео та реконструйовані бойові сцени відкривають новий вимір вивчення історії — живий, динамічний, вражаючий. Це не просто музей, це — подорож у часі від перших фортифікацій до сучасних бойових машин.
Про особливості експозиції розповіла МІСТУ адміністраторка музею «Місто і зброя» Ольга Гузік.
Експонатів не так багато, частково це оригінальна зброя, а частково репліки. Якщо заглибитися в історію кожного предмету, він є унікальним та дуже цікавим.
“Ідея створення музею виникла ще у 2020 році. По-перше, це один з перших інтерактивних музеїв в Україні – аналогів наразі дуже мало. По-друге, у такому маленькому приміщення вміщається дуже велика кількість інформації.
Звичайно, що завдяки мультимедіа, цифровізації – це все дає змогу отримати наукові статті, тогочасні фотографії, аерозйомки, відеозйомки, оригінальні відскановані документи. І це дуже класно, що сучасні технології дають науці розвиток і можливість легше донести цю інформацію саме до молоді, на рівні з бібліотеками, архівами”
Історично так склалося, що Станіславів був під кількома імперіями і в музеї показано, як це історично переживало наше місто.
“Звичайно, що це була боротьба з зовнішнім ворогом. Тому музей не про зброю, не про війну як таку. Це про боротьбу, збереження своєї національної ідеї, ідентичності. Станіславів був містом-фортецею, і звичайно, що фортеця не тільки зі зброєю, з війною, але й зі збереженням своєї ідеї.
Це давало змогу зберегти військово-культурний потенціал, тому що ми змогли зберегти через зброю свою ідею, ідентичність, культуру. Це все пов’язано і дуже важливо”
Пані Ольга розповідає, що музей радо приймає усіх відвідувачів.
“8 травня ми святкували першу річницю. Ми спостерігаємо, спілкуємося з відвідувачами. Тому що це музей діалогу, розуміння, усвідомлення, хто ми є самі. До багатьох приходиться усвідомлення, що ми є українці. До нас приходить багато туристів з центру та східу України, внутрішньо переміщені особи. Зараз прийшла пора студентства і школярів, тому надзвичайно великий обсяг відвідувачів. До нас приїжджають і поляки, і румуни, і американці, і італійці. Ми цікаві і я тішуся цим. Ми відкриті для всіх. До нас можна приходити з тваринками – сповідуємо європейський стиль спілкування”
Експозицію можна оглянути як самостійно, так і екскурсією.
“У нашому музеї є три часові періоди. Екскурсія розпочинається від заснування міста та його оборони. Потім перша та друга світова війна. І, звичайно, ми представили рефлексійну кімнату, яка присвячена сучасній війні. Ми організовуємо історичні лекції, лекторії. Також на день міста була театралізована екскурсія. Ми стараємося оригінально подати історію, щоб вона не була сухою, нецікавою. До експонатів можна доторкнутися. Зброю можна погладити, відчути, бо кожен предмет має свою енергетику. Усім дуже подобається міточка чарівна, особливо діти люблять дивитися, як воно працює. Тому усіх запрошую! Дуже тішуся, що до нас приходять відвідувачі, залишають відгуки. У нас майже кожного дня змінюються листки, тому це гарний показник”