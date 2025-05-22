Музей майбутнього: як оживає історія зброї Станіславова

Завдяки інноваційному музею відвідувачі можуть не лише побачити артефакти минулого, а й зануритись у атмосферу епохи.

Інтерактивні мультимедійні технології переносять у часи, коли муровані бастіони тримали оборону, а міські захисники виходили на бій із шаблею чи мушкетом у руках. Архівні фото, рідкісні відео та реконструйовані бойові сцени відкривають новий вимір вивчення історії — живий, динамічний, вражаючий. Це не просто музей, це — подорож у часі від перших фортифікацій до сучасних бойових машин.

Про особливості експозиції розповіла МІСТУ адміністраторка музею «Місто і зброя» Ольга Гузік.

Експонатів не так багато, частково це оригінальна зброя, а частково репліки. Якщо заглибитися в історію кожного предмету, він є унікальним та дуже цікавим.

“Ідея створення музею виникла ще у 2020 році. По-перше, це один з перших інтерактивних музеїв в Україні – аналогів наразі дуже мало. По-друге, у такому маленькому приміщення вміщається дуже велика кількість інформації. Звичайно, що завдяки мультимедіа, цифровізації – це все дає змогу отримати наукові статті, тогочасні фотографії, аерозйомки, відеозйомки, оригінальні відскановані документи. І це дуже класно, що сучасні технології дають науці розвиток і можливість легше донести цю інформацію саме до молоді, на рівні з бібліотеками, архівами”

Історично так склалося, що Станіславів був під кількома імперіями і в музеї показано, як це історично переживало наше місто.

“Звичайно, що це була боротьба з зовнішнім ворогом. Тому музей не про зброю, не про війну як таку. Це про боротьбу, збереження своєї національної ідеї, ідентичності. Станіславів був містом-фортецею, і звичайно, що фортеця не тільки зі зброєю, з війною, але й зі збереженням своєї ідеї. Це давало змогу зберегти військово-культурний потенціал, тому що ми змогли зберегти через зброю свою ідею, ідентичність, культуру. Це все пов’язано і дуже важливо”

Пані Ольга розповідає, що музей радо приймає усіх відвідувачів.

“8 травня ми святкували першу річницю. Ми спостерігаємо, спілкуємося з відвідувачами. Тому що це музей діалогу, розуміння, усвідомлення, хто ми є самі. До багатьох приходиться усвідомлення, що ми є українці. До нас приходить багато туристів з центру та східу України, внутрішньо переміщені особи. Зараз прийшла пора студентства і школярів, тому надзвичайно великий обсяг відвідувачів. До нас приїжджають і поляки, і румуни, і американці, і італійці. Ми цікаві і я тішуся цим. Ми відкриті для всіх. До нас можна приходити з тваринками – сповідуємо європейський стиль спілкування”

Експозицію можна оглянути як самостійно, так і екскурсією.