Якою буде погода на Івано-Франківщині 22 травня

По місту Івано-Франківську та області 22 травня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ, місцями грози, слабкий град.

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Вітер південно-східний , 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, пише Правда.іф.

Температура повітря

По місту: вночі 4-6°, вдень 20-22° тепла.

По області: вночі 3-8°, вдень 19-24° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 3-8°, вдень 10-15° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.