На Івано-Франківщині вантажний автомобіль перекинувся у кювет. ФОТО

У Калуському районі на місці ДТП рятувальники деблокували чоловіка з вантажівки.

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Пише Правда.іф з посиланням на ДСНС в Івано-Франківській області.

21 травня о 23:43 на лінію “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Болехів Болехівської територіальної громади за участю вантажного автомобіля.

“До місця події негайно було направлено рятувальників, які по прибуттю деблокували постраждалого чоловіка з салону транспортного засобу.



Також на місці події рятувальники від’єднали клеми акумуляторної батареї з метою запобігання можливому загорянню”, – йдеться у дописі

Усі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.