Поліція Івано-Франківщини розшукує неповнолітнього Грибінника Віктора

Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітнього вихованця Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей “Теплий дім”.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Відділ ювенальної превенції розшукує 15-ти річного хлопця, який 21 травня о 18:30 пішов із закладу та по даний час його місце перебування невідоме.

Зниклий Грибінник Віктор Вікторович, 2009 р.н., мешканець с. Турка, Коломийського району.

Прикмети: зріст близько 162 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке чорне.

Одягнений: чорна кофта, футболка чорно-сірого кольору, штани чорного кольору та кросівки сірого кольору, мав із собою спортивну сумочку через плече чорного кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які можуть допомогти встановити місцезнаходження Грибінника Віктора або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» , відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: +380 (95) 894-63-87; +380 (67) 336-27-75; +380 (96) 327-70-24.