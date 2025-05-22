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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
22/05/2025 09:03
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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22 травня – 185 років від дня народження та 115 років від дня смерті Марка Кропивницького (1840-1910), режисера, актора, драматурга і композитора, одного із засновників українського професійного театру. У 1875 р. жив у м. Снятині (нині адміністративний центр Снятинської територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.