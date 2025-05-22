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На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж із захисником Фіголем Володимиром

Автор: Оксана Марушкевич
22/05/2025 08:52
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Сьогодні, 22 травня, Галицька громада на Івано-Франківщині зустріне траурний кортеж з тілом полеглого воїна Володимира Фіголя.

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Пише Правда.іф з посиланням на Володимира Глизнера.

О 9 годині в місті Галич, біля церкви Різдва Христового, громада зустріне загиблого бійця.

Далі кортеж вирушить до Крилоса через Залукву.

Парастас відбудеться сьогодні о 19 годині в Крилосі, чин похорону – завтра, о 12 годині.

Капітан 75 батальйону 102 окремої бригади Сил ТрО, головний спеціаліст-юрисконсульт департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації загинув внаслідок авіаудару під час виконання бойового завдання у лютому цього року.