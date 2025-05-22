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Лейтенанта Юрія Івасюка з Івано-Франківщини нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Автор: Оксана Марушкевич
22/05/2025 08:21
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Володимир Зеленський нагородив захисника з Верховинщини орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

“Указом Президента Україн Володимира Зеленського №310/2025 про відзначення державними нагородами за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня лейтенанта Юрія Івасюк”, – йдеться у дописі.

Орден Богдана Хмельницького призначений для нагородження громадян України за особливі заслуги в зміцненні обороноздатності та безпеки України.