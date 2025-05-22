Мінус 870 орків за минулу добу: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.25, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно склали:
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
-особового складу / personnel ‒ близько/ about 977650 (+870) осіб / persons,
-танків / tanks ‒ 10839 (+4) од,
-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22574 (+5) од,
-артилерійських систем / artillery systems – 28122 (+32) од,
-РСЗВ / MLRS – 1388 (+0) од,
-засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1167 (+0) од,
-літаків / aircraft – 372 (+0) од,
-гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 36797 (+105),
-крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
-кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
-підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
-автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49268 (+99) од,
-спеціальна техніка / special equipment ‒ 3895 (+0)
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!