На Івано-франківщині розшукали 12-річного Максима Лукінчука

Поліцейські встановили місцезнаходження хлопця. З ним все гаразд. Малолітній перебуває за місцем проживання.

Повідомляє поліція області, пише Правда.іф

Нагадуємо, відділ ювенальної превенції розшукує 12-річного хлопця, який 21 травня близько 15 години вийшов з дому та до цього часу не повернувся.

Зниклий- Лукінчук Максим Васильович, 2012 року народження, мешканець села Корнич, Коломийського району.

Прикмети: зріст близько 130 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке темне, має веснянки.

Одягнений: куртка чорного кольору, штани та батнік зеленого кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які можуть допомогти встановити місцезнаходження малолітнього Максима Лукінчука або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102», відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:

+380 (95) 894-63-87;

+380 (67) 336-27-75;

+380 (97) 983 21 32