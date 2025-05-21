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Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську відкрили пам’ятну дошку захиснику Федоляку Михайлу

Автор: Оксана Марушкевич
21/05/2025 23:00
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У Івано-Франківському медичному фаховому коледжі відкрили та освятили анотаційну дошку на честь випускника закладу — Михайла Федоляка.

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Повідомляє Івано-Франківська міська рада, передає Правда.іф.

Михайло служив стрільцем-санітаром 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Він рятував життя іншим — ціною власного.