В Івано-Франківську відкрили пам’ятну дошку захиснику Федоляку Михайлу

У Івано-Франківському медичному фаховому коледжі відкрили та освятили анотаційну дошку на честь випускника закладу — Михайла Федоляка.
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Повідомляє Івано-Франківська міська рада, передає Правда.іф.
Михайло служив стрільцем-санітаром 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
Він рятував життя іншим — ціною власного.