Прикарпатець Василь Петрунів здобув бронзову нагороду міжнародному турнірі в Словенії

Паратенісист з Івано-Франківської області Василь Петрунів виборов бронзову медаль на престижному міжнародному змаганні з настільного тенісу в Словенії.

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На міжнародному турнірі ITTF World Para Elite Lasko 2025, що проходив у словенському місті Лашко з 12 по 16 травня, Василь Петрунів здобув бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях чоловіків у класі 3. Змагання зібрали спортсменів з 43 країн світу, де прикарпатський паратенісист успішно пройшов усі етапи турніру та піднявся на третю сходинку п’єдесталу, пишуть Версії.

Василь Петрунів представляє Івано-Франківську область та виступає у класі 3 змагань з паранастільного тенісу. На турнірі спортсмен провів серію матчів в індивідуальних змаганнях, де здобув бронзову медаль, а також взяв участь у командних змаганнях.

“Василь Петрунів здобув бронзову медаль у класі 3 на міжнародному турнірі ITTF World Para Elite Lasko 2025, що є важливим досягненням для спортсмена та української збірної в цілому”, – повідомляє National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

За даними, які містяться у звіті про змагання, Василь Петрунів тренується під керівництвом Кушніра В.В., який є тренером спортсмена згідно з офіційними документами змагань.

Василь Петрунів взяв участь не лише в індивідуальному розряді, але й представив Україну в командних змаганнях категорії Укр-Фра в класі чоловіків.

Бронзова нагорода Василя Петруніва стала частиною загального медального доробку національної паралімпійської збірної України з настільного тенісу на міжнародному турнірі ITTF World Para Elite Lasko 2025. Загалом українська команда здобула 6 медалей: 1 золоту, 2 срібні та 3 бронзові.

Серед інших нагород української збірної: золота медаль у парному розряді (Валерій Власенко разом із французьким спортсменом Тімоте Івальді, клас MD22), дві срібні нагороди (Валерій Власенко та Наталя Косміна у змішаному парному розряді, клас XD22; Максим Ніколенко в індивідуальних змаганнях чоловіків, клас 8) та ще дві бронзові медалі (Іван Май в особистих змаганнях чоловіків, клас 9; Наталя Косміна в особистих змаганнях жінок, клас 11).

Від України на турнірі виступило 6 спортсменів, і всі вони повернулися з нагородами. Змагання в Словенії є важливою складовою міжнародного календаря змагань з паранастільного тенісу та збирає провідних спортсменів світу у цьому виді спорту.