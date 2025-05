Прикарпатець Василь Петрунів здобув бронзову нагороду міжнародному турнірі в Словенії

Паратенісист з Івано-Франківської області Василь Петрунів виборов бронзову медаль на престижному міжнародному змаганні з настільного тенісу в Словенії.

На міжнародному турнірі ITTF World Para Elite Lasko 2025, що проходив у словенському місті Лашко з 12 по 16 травня, Василь Петрунів здобув бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях чоловіків у класі 3. Змагання зібрали спортсменів з 43 країн світу, де прикарпатський паратенісист успішно пройшов усі етапи турніру та піднявся на третю сходинку п’єдесталу, пишуть Версії.

Василь Петрунів представляє Івано-Франківську область та виступає у класі 3 змагань з паранастільного тенісу. На турнірі спортсмен провів серію матчів в індивідуальних змаганнях, де здобув бронзову медаль, а також взяв участь у командних змаганнях.

“Василь Петрунів здобув бронзову медаль у класі 3 на міжнародному турнірі ITTF World Para Elite Lasko 2025, що є важливим досягненням для спортсмена та української збірної в цілому”, – повідомляє National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee