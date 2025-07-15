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На Запоріжжі поліг прикарпатець Пинило Михайло

Автор: Оксана Марушкевич
15/07/2025 23:38
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В українсько-російській війні поліг житель Рогатинської громади Пинило Михайло. Воїн загинув під час виконання бройового завдання 14 липня у районі населеного пункту Комишуваха, на Запорізькому напрямку.

Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.

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Що відомо про захисника

Пинило Михайло народився 30 травня 1986 року у селі Луковець-Журівський. Закінчив місцеву школу. Понад десятиліття трудився у рекламній агенції «Дикий Захід» у місті Івано-Франківську. пізніше переїхав з сім’єю у Григорів.

А після повномасштабного вторгнення, у вересні 2024 року, Михайло став до лав Збройних сил України.

Був поранений, переніс дві операції (у зв’язку зі здоров’ям) та реабілітацію. І знову — у стрій. Останній час служив на Запорізькому напрямку, у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади, сапером 1 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 1 гірсько-штурмового батальйону.

“У неділю, 13 липня, Михайло Пинило зателефонував додому. Як виявилось – востаннє.

Уві сні батько ще раз обійняв словами двох кровинок.

Без найріднішої людини залишилися батьки, дружина Оксана, донечка Діанка, син Ромчик, сестри, брат, друзі, побратими”, – йдеться у дописі.