На Запоріжжі поліг прикарпатець Пинило Михайло

В українсько-російській війні поліг житель Рогатинської громади Пинило Михайло. Воїн загинув під час виконання бройового завдання 14 липня у районі населеного пункту Комишуваха, на Запорізькому напрямку.
Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.
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Що відомо про захисника
Пинило Михайло народився 30 травня 1986 року у селі Луковець-Журівський. Закінчив місцеву школу. Понад десятиліття трудився у рекламній агенції «Дикий Захід» у місті Івано-Франківську. пізніше переїхав з сім’єю у Григорів.
А після повномасштабного вторгнення, у вересні 2024 року, Михайло став до лав Збройних сил України.
Був поранений, переніс дві операції (у зв’язку зі здоров’ям) та реабілітацію. І знову — у стрій. Останній час служив на Запорізькому напрямку, у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади, сапером 1 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 1 гірсько-штурмового батальйону.
“У неділю, 13 липня, Михайло Пинило зателефонував додому. Як виявилось – востаннє.
Уві сні батько ще раз обійняв словами двох кровинок.
Без найріднішої людини залишилися батьки, дружина Оксана, донечка Діанка, син Ромчик, сестри, брат, друзі, побратими”, – йдеться у дописі.