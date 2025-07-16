Влада імітує єдність, а будує тоталітаризм, – Кличко

В Україні наростають тоталітарні тенденції, а правоохоронна система використовується для придушення інакодумства. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, повідомляє читачів Правда іф.

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«Кримінальні справи, обшуки, затримання, арешти – все це відбувається під прикриттям воєнного стану, війни. Ця пекельна машина набирає обертів. І тоталітаризмом тхне, насправді, все сильніше», – написав Кличко.

Мер наголосив, що йдеться про зведення політичних рахунків з політичними опонентами, представниками місцевого самоврядування, критично налаштованими експертами, журналістами та активістами.

«В умовах, коли ключовий виклик — збереження державності країни, правоохоронні органи за завданням центральної влади продовжують кошмарити всіх, хто цю владу критикує чи висловлює незгоду з її діями», – зазначив він.

Кличко закликав до реального обʼєднання всіх сил для боротьби з агресором.

«Від краю цієї прірви потрібно відійти. І про єднання не у зверненнях говорити, а реально обʼєднувати всі сили, суспільство, всім разом боротися з агресором. Не знищуючи закон і демократію в своїй країні. Не втрачаючи часу. Аби не прокинутися запізно…» – підсумував міський голова Києва.

Як повідомлялося, у пʼятницю ДБР провело обшуки за місцем проходження служби голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, а також в будинку у Києві, де проживає його родина. Згодом йому було оголошено підозру.