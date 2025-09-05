ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Український військовий поруч зі свічкою пам'яті.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Запоріжжі поліг прикарпатець Рудяк Іван

Автор: Оксана Марушкевич
05/09/2025 21:13
Чернелицька громада на Івано-Франківщині втратила на війні захисника Рудяка Івана, мешканця села Корнів.

Повідомляє Городенківська міська рада, передає Правда.іф.

31 серпня 2025 року, під час виконання бойового наказу по захисту Батьківщини в населеному пункті Ольгівське Пологівсткого району Запорізької області загинув стрілець 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти, 4 батальйону ТРО військової частини А 7038, солдат Рудяк Іван Іванович, 1979 року народження, мешканець села Корнів Чернелицької територіальної громади.

“Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ. В ці скорботні дні Городенківська громада співчуває родині Героя. Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають”, – йдеться у дописі

