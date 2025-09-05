На Запоріжжі поліг прикарпатець Рудяк Іван

Чернелицька громада на Івано-Франківщині втратила на війні захисника Рудяка Івана, мешканця села Корнів.

Повідомляє Городенківська міська рада, передає Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

31 серпня 2025 року, під час виконання бойового наказу по захисту Батьківщини в населеному пункті Ольгівське Пологівсткого району Запорізької області загинув стрілець 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти, 4 батальйону ТРО військової частини А 7038, солдат Рудяк Іван Іванович, 1979 року народження, мешканець села Корнів Чернелицької територіальної громади.