На Запоріжжі поліг прикарпатець Рудяк Іван

Чернелицька громада на Івано-Франківщині втратила на війні захисника Рудяка Івана, мешканця села Корнів.
Повідомляє Городенківська міська рада, передає Правда.іф.
31 серпня 2025 року, під час виконання бойового наказу по захисту Батьківщини в населеному пункті Ольгівське Пологівсткого району Запорізької області загинув стрілець 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти, 4 батальйону ТРО військової частини А 7038, солдат Рудяк Іван Іванович, 1979 року народження, мешканець села Корнів Чернелицької територіальної громади.
“Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ. В ці скорботні дні Городенківська громада співчуває родині Героя. Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають”, – йдеться у дописі