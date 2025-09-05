На Прикарпатті скеровано до суду справу щодо зрадниці, яка передавала ворогу дані про обстріли

Установлено, що жінка працювала на підприємстві, яке орендувало приміщення на території заводу, та проживала неподалік. У 2024 році вона погодилася на співпрацю з ворожим розвідником, який обіцяв «гарантії безпеки» для її знайомого, що перебував у російському полоні.

Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

Зрадниця збирала й передавала ворогу інформацію про активність на стратегічному об’єкті та наслідки повітряних ударів. Також вона брала участь у ворожій інформаційно-психологічній операції «Україна пропадає безвісти», поширювала пропагандистські матеріали в соцмережах та сприяла залученню інших осіб до цієї діяльності.

На даний час обвинувачена перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.