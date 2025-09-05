ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Жінка знімає прапор з меморіальної дошки.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Володимиру Цуканову. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
05/09/2025 22:06
Володимир Цуканов народився 17 січня 1983 року. Чоловік закінчив факультет історії, політології і міжнародних відносин за спеціальністю “Історія” Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.

Боєць служив навідником штурмової роти 711 бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту.

Володимир Цуканов загинув 11 червня 2023 року під час бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району.

Анотаційну дошку відкрили на фасаді будинку, де жив військовослужбовець.

Вшанування пам'яті героїв на відкритті меморіалу.
Чоловік виступає біля пам'ятної дошки вшанування.
Група людей стоїть, тримаючи руки на серці.
Афіша заходу на честь захисника України
Жінка тримає програму заходу на відкритому повітрі.
Меморіальні дошки з іменами героїв України.
Вшанування пам'яті перед портретами загиблих героїв.
Люди на церемонії з квітами й камуфляжем
Меморіальна дошка герою України на стіні.

