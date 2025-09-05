В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку Володимиру Цуканову. ФОТО

Володимир Цуканов народився 17 січня 1983 року. Чоловік закінчив факультет історії, політології і міжнародних відносин за спеціальністю “Історія” Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.
Боєць служив навідником штурмової роти 711 бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту.
Володимир Цуканов загинув 11 червня 2023 року під час бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району.
Анотаційну дошку відкрили на фасаді будинку, де жив військовослужбовець.