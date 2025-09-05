У Карпатах за майже мільйон доларів продають комплекс відпочинку 

У Карпатах, неподалік від туристичних центрів Славсько та GORA, що на Львівщині, виставили на продаж сучасний комплекс відпочинку. Об’єкт пропонують за $980 тисяч.

Об’єкт включає чотири сучасні будинки на окремій ділянці та СПА-зону. Будинки вміщують від двох до шести людей, пишуть Версії.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Комплекс збудували у 2023 році з використанням монолітного фундаменту, газоблокових стін з утепленням у 15 см, даху з мінеральної вати та ПВХ-мембрани. Вікна виконані з алюмінієвого профілю Reynaers.

«Первинно проєктувався як родинний простір, проте наразі ефективно функціонує як бізнес подобової оренди житла», — зазначається у публікації.

Загальна площа земельної ділянки становить 0,5 гектара, при цьому передбачено можливість розширення ще на таку ж площу.

Житлові та рекреаційні приміщення

На території розташовані два будинки площею 43 квадратні метри з терасами по 22 кв. м, а також два будинки площею 55 квадратних метрів із терасами по 28 кв. м.

До комплексу входить СПА-зона: басейн із підігрівом, сауна та чан.

«Комплекс був створений із сучасними інтер’єрами та технікою, що дозволяє забезпечити комфортний відпочинок», — йдеться у характеристиці.

Комунікації та технічні параметри

Об’єкт має дві точки підключення електрики по 25 кВт, два генератори та власну свердловину з резервуаром.

«На території забезпечено швидкісний інтернет із можливістю автономної підтримки роботи до шести годин без електропостачання», — повідомляється у матеріалах.

Також облаштовано систему відеонагляду.

Фінансові показники

За даними Inventure, валовий дохід комплексу за рік становить $166 тисяч при операційних витратах на рівні 30−35%.

«Середньорічна завантаженість комплексу сягає 75%, а також є потенціал для збільшення цього показника», — йдеться у повідомленні.

Власники об’єкта прийняли рішення продати бізнес через релокацію за кордон. Там вони планують розвивати інший напрямок підприємницької діяльності.

«Причина продажу бізнесу — релокація власників за кордон для розвитку іншого бізнесу», — уточнюється у повідомленні.

Разом із нерухомістю покупцеві передадуть технічну документацію, сайт та сторінки комплексу у соціальних мережах.

Локація

Комплекс розташований у гірській місцевості Львівської області, на відстані півтори години від Львова. Місцева інфраструктура забезпечує зручний доїзд та близькість до популярних туристичних локацій.