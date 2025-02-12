На Запоріжжі загинув старший сержант Феденчук Валерій з Косівщини

Скорботна звістка прийшла у селище Кути Косівського району Івано-Франківської області. На війні загинув захисник Феденчук Валерій.

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Пише Правда.іф з посиланням на Кутську селищну раду.

“Із сумом та болем повідомляємо, що у бою за Україну, виконуючи військовий обов’язок загинув старший сержант, старший стрілець-оператор 2 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти в/ч А7126 Валерій Володимирович ФЕДЕНЧУК, 27.05.1969 року народження”, – йдеться у дописі.

Воїн віддав своє життя 10 лютого 2025 року в н.п. Малинівка, Малинівської територіальної громади, Пологівського району, Запорізької області.

Немає слів, якими б можна було передати глибину нашого суму. Втрата Героя – це біль не лише для його рідних, а й для всієї громади, для всього українського народу.

Про зустріч захисника та чин похорону повідомлять додатково.