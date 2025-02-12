“єОселя”: Прикарпаття – у трійці лідерів за кількістю отриманих кредитів на житло у січні

З моменту відновлення роботи реєстрів 459 українських родин отримали кредити на 842,8 млн грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки “єОселя”.

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Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук , передає Правда.іф

Найбільше кредитів видано в:

Києві — 98;

Київській області — 80,

Івано-Франківській та Львівській областях — по 15;

Рівненській області — 14;

Одеській області — 13.

За минулий тиждень видано 302 кредити на 563 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

-107 військовослужбовців та силовиків;

-15 педагогів;

-13 медиків;

– 7 науковців.

Кредити під 7% отримали:

-129 українців без власного житла;

– 24 ВПО;

– 7 ветеранів.

“Цьогоріч, як і в попередні роки, програма «єОселя» продовжує користуватися попитом серед населення. Адже це можливість придбати власне житло на вигідних умовах – для військовослужбовців та правоохоронців, медиків, педагогів, науковців та членів їхніх сімей діє пільгова ставка в 3%, а для інших громадян України — 7%”, – йдеться у дописі.

Загалом за весь час реалізації програми вже 15,3 тис. українських родин отримали кредити на суму понад 24,9 млрд грн на придбання житла.

Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.