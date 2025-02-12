“єОселя”: Прикарпаття – у трійці лідерів за кількістю отриманих кредитів на житло у січні

З моменту відновлення роботи реєстрів 459 українських родин отримали кредити на 842,8 млн грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки “єОселя”.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук , передає Правда.іф
Найбільше кредитів видано в:
- Києві — 98;
- Київській області — 80,
- Івано-Франківській та Львівській областях — по 15;
- Рівненській області — 14;
- Одеській області — 13.
За минулий тиждень видано 302 кредити на 563 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:
-107 військовослужбовців та силовиків;
-15 педагогів;
-13 медиків;
– 7 науковців.
Кредити під 7% отримали:
-129 українців без власного житла;
– 24 ВПО;
– 7 ветеранів.
“Цьогоріч, як і в попередні роки, програма «єОселя» продовжує користуватися попитом серед населення. Адже це можливість придбати власне житло на вигідних умовах – для військовослужбовців та правоохоронців, медиків, педагогів, науковців та членів їхніх сімей діє пільгова ставка в 3%, а для інших громадян України — 7%”, – йдеться у дописі.
Загалом за весь час реалізації програми вже 15,3 тис. українських родин отримали кредити на суму понад 24,9 млрд грн на придбання житла.
Програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.