У Франківську за розтрату понад пів мільйона гривень судитимуть ексчиновника

Розтрата близько 600 тис. грн державних коштів, виділених на облаштування зупинок громадського транспорту – судитимуть експосадовця міської ради

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За процесуального керівництва прокурорів Окружної прокуратури міста Івано-Франківська скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з управлінь Івано-Франківської міської ради.

Йому інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що експосадовець міської ради з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт з влаштування зупинок громадського транспорту в межах Івано-Франківської територіальної громади, домовився про злочинну діяльність із місцевою жителькою.

Для цього спільниця зареєструвалася підприємцем, подала всі необхідні документи та за сприяння обвинуваченого підписала договір про виконання вказаних робіт.

Упродовж червня-грудня 2023 року підприємиця виконала роботи та склала відповідні акти, а посадовець їх підписав і подав для оплати. Як з’ясували прокурори, вартість використаних матеріалів було завищено на близько 600 тис. грн.