У Коломийському районі чоловік незаконно заволодів земельною ділянкою і побудував приміщення площею 100 кв.м.

Івано-Франківська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт про самовільне захоплення земельної ділянки та незаконне будівництво.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області.

За процесуального керівництва Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Прикарпаття за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці, яка відноситься до земель охоронної зони (ч. 4 ст. 197-1 КК України).

“Досудовим розслідуванням установлено, що чоловік самовільно захопив земельну ділянку в с. Рудники, яка належить до комунальної власності Заболотівської селищної ради. У власності обвинуваченого вже перебувала земельна ділянка, на якій розташований житловий будинок, однак фігурант вирішив розширити свою власність та побудував капітальне приміщення площею близько 100 кв. м”, – йдеться у дописі

Захоплена територія віднесена до охоронних земель енергетичної системи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.