Прикарпатські рятувальники здали кров для порятунку життів. ФОТО

Рятувальники Івано-Франківщини знову стали донорами, щоб дати шанс іншим жити.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

“Рятувати людей – це не лише гасити пожежі чи допомагати під час надзвичайних ситуацій. Це ще й можливість віддати частинку себе тим, хто цього найбільше потребує”, — йдеться у дописі.

Зазначено, що співпраця між ДСНС і Центром служби крові триває вже багато років, і рятувальники завжди відгукуються, коли є потреба у крові.

“З початку повномасштабного вторгнення ця підтримка стала ще більш регулярною – рятувальники здають кров на постійній основі, адже розуміють, що для когось це може стати шансом на життя.

Кожен донорський день – це не просто вчинок, а ще один спосіб виконати наш обов’язок перед суспільством. Ми закликаємо всіх, хто має можливість, приєднуватися до донорського руху. Ваша кров – це шанс для тих, хто бореться за життя!”, — наголошено у дописі.