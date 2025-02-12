У ДТП на Надвірнянщині загинув пішохід. ФОТО

Летальна дорожньо-транспортна пригода трапилась 11 лютого о 18 годині 20 хвилин в селі Пнів, що на Надвірнянщині.

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Поліцейські попередньо встановили, що 51-річний водій автомобіля «Volkswagen Transporter», мешканець Пасічнянської територіальної громади, вчинив наїзд на пішохода, який рухався правим краєм проїзній частині дороги на зустріч автомобілю.

У результаті автопригоди 66-річний мешканець села Пнів від отриманих травм помер в лікувальному закладі.

Керманича перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Результат – тверезий.

Слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.