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Диван на коліщатках в темній вітальні

Верховинська громада зустрічає “на щиті” воїна Іванського Владислава

Автор: Lilia
12/02/2025 10:17
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Сьогодні Верховинська громада на Івано-Франківщині зустрічає траурний кортеж з полеглим захисником

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Повідомляє Верховинська селищна рада, пише Правда.іф

О 12:30 год траурний кортеж вирушить з Кривопільського перевалу.

О 13:00год – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні.

Жителів громади та ВПО просять зустріти траурний кортеж з тілом Героя Іванського Владислава Васильовича біля своїх будинків, устано з лампадками та квітами та гідно провести захисника в останню дорогу.