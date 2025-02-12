Верховинська громада зустрічає “на щиті” воїна Іванського Владислава

Сьогодні Верховинська громада на Івано-Франківщині зустрічає траурний кортеж з полеглим захисником
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Повідомляє Верховинська селищна рада, пише Правда.іф
О 12:30 год траурний кортеж вирушить з Кривопільського перевалу.
О 13:00год – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні.
Жителів громади та ВПО просять зустріти траурний кортеж з тілом Героя Іванського Владислава Васильовича біля своїх будинків, устано з лампадками та квітами та гідно провести захисника в останню дорогу.