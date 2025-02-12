ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Через російський ракетний удар по Києву та Київщині є загиблий та постраждалі. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Через російський ракетний удар по Києву та Київщині є загиблий та постраждалі. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
12/02/2025 10:05
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це інформують в ДСНС України, пише Правда.

Оболонський район: сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано. Внаслідок удару загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них дитина.

Святошинський район: сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.

Голосіївський район: сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.