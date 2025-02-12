Через російський ракетний удар по Києву та Київщині є загиблий та постраждалі. ФОТО

12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.
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Про це інформують в ДСНС України, пише Правда.
Оболонський район: сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано. Внаслідок удару загинула 1 людина, 4 постраждали, серед них дитина.
Святошинський район: сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
Голосіївський район: сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.