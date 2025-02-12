В Івано-Франківську вогнеборці ліквідували пожежу у приміщенні Нової пошти. ФОТО

Франківські вогнеборці ліквідували пожежу у приміщенні Нової пошти.

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Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області,.



Сьогодні, о сьомій годині ранку, на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні Нової Пошти, що в місті Івано-Франківськ.

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що сталась пожежа в складському приміщенні.