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В Івано-Франківську вогнеборці ліквідували пожежу у приміщенні Нової пошти. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську вогнеборці ліквідували пожежу у приміщенні Нової пошти. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
12/02/2025 09:35
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Франківські вогнеборці ліквідували пожежу у приміщенні Нової пошти.

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Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області,.

Сьогодні, о сьомій годині ранку, на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні Нової Пошти, що в місті Івано-Франківськ.

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що сталась пожежа в складському приміщенні.