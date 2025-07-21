Надходження зросли майже вдвічі: Івано-Франківська область серед лідерів із сплати туристичного збору

У першому півріччі 2025 року Івано-Франківська область отримала понад 22 мільйони гривень туристичного збору, що майже вдвічі більше, ніж торік. Торік надходження склали 14,6 мільйона гривень.

Пише Правда.іф з посиланням на ДПС в Івано-Франківській області.

Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Податкові агенти, а це – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, – перераховують його до місцевого бюджету.

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання: