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Надходження зросли майже вдвічі: Івано-Франківська область серед лідерів із сплати туристичного збору

Автор: Оксана Марушкевич
21/07/2025 20:02
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У першому півріччі 2025 року Івано-Франківська область отримала понад 22 мільйони гривень туристичного збору, що майже вдвічі більше, ніж торік. Торік надходження склали 14,6 мільйона гривень.

Пише Правда.іф з посиланням на ДПС в Івано-Франківській області.

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Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Податкові агенти, а це – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, – перераховують його до місцевого бюджету.

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

  • до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;
  • до 5 % – для іноземців.