Надходження зросли майже вдвічі: Івано-Франківська область серед лідерів із сплати туристичного збору

У першому півріччі 2025 року Івано-Франківська область отримала понад 22 мільйони гривень туристичного збору, що майже вдвічі більше, ніж торік. Торік надходження склали 14,6 мільйона гривень.
Пише Правда.іф з посиланням на ДПС в Івано-Франківській області.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.
Податкові агенти, а це – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, – перераховують його до місцевого бюджету.
Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.
Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:
- до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;
- до 5 % – для іноземців.