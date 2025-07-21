Через атаку росіян у Франківську згоріла автівка військового

Начальник штабу самохідного артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Василь Абрамів розповів у соцмережі про втрату свого бойового коня.

Про це пише Правда.іф.

“Три роки він зі мною всюди. Мій бусік, мій штаб, моя переїзна домівка, мій турнік. Пройшов всі гарячі точки війни. Зі мною на службі з перших днів коли я почав службу в 47-омбр “Магура”. Сьогодні він згорів на моїх рідних теренах в Івано-Франківську від ворожого ракетного удару. Тиждень тому я зачепив масляний піддон в двигуні і потрібен був ремонт”, — написав боєць.