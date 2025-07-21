Через атаку росіян у Франківську згоріла автівка військового

Начальник штабу самохідного артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Василь Абрамів розповів у соцмережі про втрату свого бойового коня.
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Про це пише Правда.іф.
“Три роки він зі мною всюди. Мій бусік, мій штаб, моя переїзна домівка, мій турнік. Пройшов всі гарячі точки війни. Зі мною на службі з перших днів коли я почав службу в 47-омбр “Магура”. Сьогодні він згорів на моїх рідних теренах в Івано-Франківську від ворожого ракетного удару. Тиждень тому я зачепив масляний піддон в двигуні і потрібен був ремонт”, — написав боєць.
Автівку доправили на евакуаторі на станцію технічного обслуговування в Івано-Франківськ.
“Сьогодні мав заїжджати на підйомник для ремонту, але через ворожий обстріл він згорів. Шкода, на фронті я його беріг, а дома таки йому дісталось”, — додав Василь Абрамів.