У Франківській громаді три бригади допомагатимуть відновлювати пошкоджене під час атаки РФ житло

В Івано-Франківській громаді створили три бригади, які допомагатимуть відновлювати пошкоджене через російську атаку 21 липня житло. Також сформували три комісії, які обстежать будинки та господарства постраждалих.

Про це на брифінгу повідомив заступник міського голови Руслан Гайда.

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З його слів, таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Внаслідок російської атаки найбільше пошкоджені вікна і двері приміщень.

“Це — першочергово надання першої допомоги щодо відновлення [житла] людям, там, де немає дверей, немає вікон, де може затікати дах. Ці бригади сьогодні після оцінки збитків і шкоди, які завдані домогосподарствам, розпочнуть відновлення”, — сказав Гайда.

Власникам пошкоджених через російську атаку 21 липня будинків допоможуть грішми. Для цього потрібно подати заяву в Центр надання адміністративних послуг.

Отримати допомогу також можна з обласного бюджету. Заявки треба подавати до обласної військової адміністрації або департаменту соціальної політики ОВА.