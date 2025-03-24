Найвищі пенсії на Івано-Франківщині: хто отримує

На Івано-Франківщині станом на березень 2025 року пенсії отримують 338 тисяч 608 людей. Її середній розмір складає 5 тисяч 443 гривні 74 копійки. Найвищою є виплата у 23 тисячі 610 гривень.

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Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Зоряна Панас.

З її слів, мінімальний розмір пенсії в регіоні складає 2 тисячі 361 гривню, найвищий — 23 тисячі 610 гривень.

Пенсії прикарпатців:

до 5 тисяч гривень отримують 63 тисячі 306 людей;

від 5 до 10 тисяч гривень — 78 тисяч 193 пенсіонери;

понад 10 тисяч гривень — 20 тисяч 813 пенсіонерів.

Як йдеться у відповіді на запит, на обліку в Пенсійному фонді перебувають 15 тисяч 436 жителів області, які звільнені з військової служби. Середній розмір їхньої пенсії — 14 тисяч 549 гривень 30 копійок.

Також пенсії отримують 1 тисяча 574 дитини військовослужбовців. Середній розмір цих виплат — 14 тисяч 118 гривень 83 копійки.

Також деяким прикарпатцям нараховують пенсії за “спеціальними законами”:

за законом України “Про статус народного депутата України” — шістьом людям; середній розмір пенсії — 21 тисяча 538 гривень 63 копійки;

за законом України “Про прокуратуру” — 179 людям, середній розмір пенсії — 18 тисяч 675 гривень 49 копійок;

за законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” — 838 людям, середній розмір пенсії — 15 тисяч 67 гривень 93 копійки;

за законом України “Про державну службу” — 745 людям; середній розмір пенсії — 12 тисяч 439 гривень 30 копійок;

за законом України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” — дев’ятьом людям; середній розмір пенсії — 7 тисяч 249 гривень 17 копійок;

за законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” — 44 людям, середній розмір пенсії — 6 тисяч 285 гривень 68 копійок.

На перший квартал 2025 року для Івано-Франківщини згідно з наказом Пенсійного фонду України передбачили для виплат 5 мільярдів 386 мільйонів 362 тисячі 800 гривень.